'La Lazio nelle Scuole', fissato un nuovo appuntamento: i dettagli

Fonte: sslazio.it

Dopo aver avuto il piacere di ospitare Nicolò Casale e Letizia Musolino presso l a scuola media Giampaolo Borghi, domani, mercoledì 23 marzo alle ore 10:00, ritorna l'appuntamento "La Lazio nelle Scuole". La società attraverso un comunicato ha rilasciato i dettagli dell'iniziativa: "Domani, mercoledì 23° marzo alle ore 10:00, ritorna l'appuntamento con i giocatori biancocelesti presso l' Istituto I.C. Via N.M. Nicolai, Via Tino Buazzelli 120. Dalla scuola allo stadio, il modo giusto per sostenere lo sport”. L’iniziativa consiste in un vero e proprio “tour biancoceleste” all’interno delle scuole elementari e medie inferiori di Roma e provincia e vedrà il coinvolgimento dei rappresentanti delle squadre maschili e femminili e di Olympia, l'aquila simbolo della società biancoceleste.

Tale iniziativa è tesa al dibattito sulla tematica del bullismo e cyberbullismo allargato anche alla promozione della formazione della cultura sportiva, i cui valori sono sanciti nella Carta Olimpica, diffondendo ed incrementando i principi legati ad una crescita psico-fisica sana, leale e non violenta, che educhi gli adulti del domani, a comportamenti rispettosi dell’avversario e delle istituzioni. Se vuoi la Lazio nella tua scuola scrivi alla mail: lazionellescuole@sslazio.it".