La Lazio riceve il Premio Fair Play 2021: la consegna prima del match col Parma

Domani sera allo Stadio Olimpico, prima del fischio d’inizio della partita Lazio-Parma, la Società Sportiva Lazio riceverà dal Presidente del Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play Ruggero Alcanterini il premio Fair Play 2021. Il CNIFP è un’associazione benemerita riconosciuta dal CONI che si è distinta per particolari iniziative in ambito sportivo e sociale ed è uno dei 42 organi del Comitato Europeo Fair Play di cui fanno parte, in tutto il mondo, 120 Comitati. Il premio, come recita la motivazione, viene assegnato per la prima volta ad una società sportiva, quella biancoceleste, per l’impegno profuso a difesa dei più deboli e contro la violenza di genere: "Alla S.S. Lazio da oggi Ambasciatrice del Fair Play per aver sostenuto gli obiettivi sociali del progetto A.MA.MI. contro ogni forma di violenza e discriminazione, esaltando i principi del fair play tra i giocatori e tra i tifosi".

INTENTO BENEFICO - Queste motivazioni, riporta sslazio.it, incarnano in pieno i valori che da tempo la Società sta sostenendo, in linea con un percorso che trae origine da quando, nel 1921, venne insignita del titolo di Ente Morale. Il premio, che negli anni scorsi è stato assegnato a personaggi celebri che si sono distinti nel mondo dello sport, della cultura e del management, sarà l’occasione per promuovere il lancio del CD A.MA.MI., contro la violenza di genere, che sarà in vendita dal 24 maggio, e il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Argos Forze di Polizia e alla SO.SPE., casa famiglia di suor Paola.

Pubblicato 11/05/21

Lazio - Parma, Asprilla: "Ricordo la battuta con Casiraghi. Io con Immobile? Certo!"

Buffon, i bookmakers aprono il "totosquadra": spunta (a sorpresa) la Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE