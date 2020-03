Lady Correa: "Amo l'Italia e la sua cultura. Il Tucu? Conosciuto a Siviglia"

Allenamenti in casa e dolci ricette. Si intrattiene così Desirée Cordero, fidanzata di Joaquin Correa. I due sono distanti, lei non è riuscita a rientrare a Roma dopo un viaggio di lavoro a Los Angeles, e ha dovuto fermarsi a Siviglia. Separati quindi, ma comunque in continuo contatto: “Come passo le giornate? Leggo, gioco con i cani, mi alleno, parlo con mio padre e aiuto mia madre a pulire in casa. Poi ovviamente faccio una videochiamata con Joaquin", spiega Desirèe su Instagram. Poi prosegue: "Dell’Italia adoro il cibo, la cultura che c’è in ogni città, il caffè espresso, la pizza, il clima, la gente. Da bambina sognavo di fare l’angelo di Victoria Secret, ma sono appassionata anche di mare e oceano”. Sulla sua storia d’amore: “Il Tucu l’ho conosciuto a Siviglia nel febbraio del 2017. È molto difficile stare lontani. Siamo insieme da tre anni, sono spesso fuori per lavoro, la distanza però, non è mai stata un problema”.

