Lazio, 10 anni fa la stoccata di Floccari che regalò la finale contro la Roma - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Calcio d'angolo. 93'. Colpo di testa. Gol. Lazio in finale di Coppa Italia. Dieci anni fa, il 29 gennaio 2013, i biancocelesti vinsero la semifinale di ritorno del torneo nazionale contro la Juventus. Decisiva l'incornata di Sergio Floccari nel recupero, dopo che Vidal pareggiò la rete di Alvaro Gonzalez. L'andata a Torino finì 1-1. Il Boia decise il destino dei biancocelesti, anche se Marchisio avrebbe potuto spedire i suoi direttamente in finale con un'occasione clamorosa a due passi dalla porta poco dopo il gol. L'Olimpico rimase in silenzio, poi esplose di gioia. Sui canali social del club capitolino è stato postato un video in ricordo della partita.