Lazio, 15 anni di era Lotito: tra risultati, trofei e traguardi

Quando Claudio Lotito arrivò alla guida della Lazio era il 19 luglio del 2004. Da quel giorno sono trascorsi ben 15 anni: una cifra tonda e importante, che oggi, all'alba della nuova stagione, il presidente festeggia insieme a chi non ha mai smesso di credere nel suo progetto. In questo arco temporale il club ha tagliato traguardi e cucito insieme memorabili emozioni. La Lazio, durante la presidenza dell'imprenditore romano, ha collezionato annate ottime, buone e meno buone: in fondo 15 anni sono tanti. La squadra si è piazzata al di sotto del decimo posto per sole tre volte: arrivò 12esima nelle stagioni 2007/2008 - 2009/2010 e 16esima nel 2005/2006. Poi due volte terza, ottava e decima. E ancora: quinta per tre stagioni e una sola volta quarta, settima e nona. Un sali e scendi segnato da cinque trofei che si sono aggiunti alla bacheca biancoceleste: tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Vanno evidenziati, inoltre, i successi raggiunti in questo stesso periodo anche dalla Lazio Primavera, che ha saputo conquistare: uno Scudetto, tre Coppe Italia e una Supercoppa. Ce ne ha di ragioni per festeggiare, Claudio Lotito. Questi 15 anni in biancoceleste gli permettono di entrare nella storia della Lazio: ha raggiunto Umberto Lenzini al secondo posto della classifica dei presidenti più longevi. Davanti a sè, al momento, ha solo Fortunato Ballerini (21 anni). Il patron, con i suoi cinque trofei, è il secondo più vincente della storia. Lo precede solo Cragnotti con 7 e Lotito sogna di agguantarlo presto.

ERA LOTITO, POSIZIONAMENTI:

2004/2005 - 10° posto

2005/2006 - 16° posto

2006/2007 - 3° posto

2007/2008 - 12° posto

2008/2009 - 10° posto

2009/2010 - 12° posto

2010/2011 - 5° posto

2011/2012 - 4° posto

2012/2013 - 7° posto

2013/2014 - 9° posto

2014/2015 - 3° posto

2015/2016 - 8° posto

2016/2017 - 5° posto

2017/2018 - 5° posto

2018/2019 - 8° posto

LAZIO, CLASSIFICA DEI MARCATORI DI AURONZO

LAZIO, IL PUNTO SUI CALCIATORI IN USCITA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE