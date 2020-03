Lazio, 26 anni fa l'esordio di Nesta: il ricordo della società

Alessandro Nesta resterà sempre nel cuore dei tifosi della Lazio, un simbolo eterno di questi colori. Proprio 26 anni fa fece il suo esordio in biancoceleste, e la società lo ha voluto ricordare: "Era il 13 marzo del 1994. La Lazio allenata da Dino Zoff affrontò l'Udinese allo Stadio Olimpico in occasione della ventisettesima giornata del campionato italiano di massima serie. In tale circostanza, esordì in Serie A TIM, con la maglia biancoceleste, Alessandro Nesta. Al 78° minuto della sfida, infatti, l’ex difensore classe ’76 prese il posto di Pier Luigi Casiraghi".

