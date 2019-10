Lazio, 36 anni fa si ritirava Chinaglia: il ricordo del club

Con una nota apparsa sui canali ufficiali della società, la Lazio ci ha tenuto a ricordare l'anniversario del ritiro dal calcio giocato di Giorgio Chinaglia. Il bomber biancoceleste 36 anni fa decise di appendere gli scarpini al chiodo con una partita all'Olimpico fra Lazio e Cosmos, le due squadre con le quali si era affermato. Ecco la nota del club: "Ultimo atto. Era il 16 ottobre del 1983. Allo Stadio Olimpico di Roma andava in scena il Chinaglia Day, l’incontro organizzato tra Lazio e NY Cosmos per celebrare la conclusione della carriera calcistica di Giorgio Chinaglia, autentica leggenda biancoceleste. Davanti a circa 40.000 tifosi la formazione biancoceleste sconfisse la compagine statunitense per 3-1. Giorgio Chinaglia disputò il primo tempo con la maglia dei Cosmos per poi concludere definitivamente la sua carriera da calciatore indossando la maglia della Lazio nella seconda frazione di gioco: lo stesso Chinaglia siglò al 76’ la terza rete di giornata dei biancocelesti".

