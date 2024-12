Lazio a Lecce trascinata da Guendouzi: i numeri di un leader stakanovista

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio va a Lecce per il riscatto immediato dopo la débacle con l'Inter. Lo farà "trascinata" dal leader stakanovista Guendouzi, che come il leccese Rebic punta il 100° successo nelle maggiori leghe europee. Unica pedina di movimento sempre titolare, riporta Il Messaggero, il francese farà 17 su 17 in A, dove ha saltato solo tre minuti col Venezia e 17 col Cagliari. Al triplice fischio di lunedì ha scaraventato l'ultimo pallone della gara in Tevere, ma ora è pronto ad esaltarsi al Via del Mare, in una trasferta che sarà rovente. Il numero 8, con la Lazio in campionato, ha segnato solamente lontano da casa. E se Giampaolo predilige un palleggio nella propria metà campo, Guendouzi guida i suoi verso la porta rivale. Primo in A per passaggi tentati nell'ultimo terzo di campo, il francese è davanti a tutti anche per passaggi progressivi e per passaggi riusciti terminati nella trequarti rivale. In Salento troverà una discreta colonia francese, 'Guendo' sente ancora la rabbia per la recente umiliazione. È il più impiegato in Italia da Baroni, sul podio anche Zaccagni e Castellanos. Lo sarà ancor di più in virtù dell'infortunio di Vecino.

