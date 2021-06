Lazio, Acerbi amuleto anche in Nazionale: i numeri

Un'esperienza in azzurro unica e importante quella che sta vivendo Francesco Acerbi. Da quando indossa la maglia della Lazio il difensore ha conquistato anche la Nazionale e, come riportato dal Corriere di Roma, il leone fino ad ora non ha sbagliato un colpo. Per ora è a quota 14 presenze in azzurro come Fuser e Chinaglia ed è ad una sola lunghezza da Di Matteo e quindi dall'entrare nella Top 10 della Lazio. Acerbi è un vero e proprio amuleto per la squadra di Mancini: nelle volte in cui è sceso in campo infatti l'Italia ha ottenuto 12 vittorie e 2 pareggi.

