Lazio, Acerbi e Immobile ricordano Kobe Bryant: "Ciao Leggenda"

Una tragedia che ha stravolto gli appassionati di Basket e in generale tutto il mondo dello sport. Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero. Una notizia che in pochi minuti si è diffusa ovunque. Tanti i messaggi per il campione dell'NBA, fra questi anche quello di Francesco Acerbi e Ciro Immobile, che sui social hanno scritto: "Ciao Leggenda, riposa in pace".