Lazio, Acerbi e le dedica per la sua Claudia: “Vita mia ti amo!” - FT

In campo continua ad essere un vero e proprio leader e adesso lo è anche in amore. Francesco Acerbi è uno dei pilastri della Lazio ma il difensore biancoceleste da qualche tempo ha trovato anche l'amore grazie alle compagna Claudia e sembrano più innamorati che mai. Oggi il numero 33 ha mandato un bellissimo fascio di rose rosse alla sua metà che ha subito condiviso una foto sui social: "Sei unico amore e io ti amo ogni giorno di più". Pronta la risposta di Ace: "Vita mia vale lo stesso per me... Ti amooo". Insomma, "Love is in the air".

