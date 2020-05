Lazio, Acerbi si allena e scherza sui social: "Museo delle cere" - FT

Aria di normalità, o quasi in casa Lazio. Con la ripresa ufficiale degli allenamenti collettivi, sono tornati i sorrisi a Formello tra i giocatori. Uno che il sorriso non l'ha mai perso in nessuna occasione, è sicuramente Acerbi, che su Instagram ha postato dopo l'allenamento le canoniche foto mentre si esercita con degli elastici. "Museo delle cere", scrive il leone come didascalia del post, per via della sua postura, che richiama proprio quella delle statue esposte nei musei.

