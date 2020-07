Lazio, Adekanye saluta Berisha: “Buona fortuna fratello” - FOTO

Valon Berisha ai saluti. Il giocatore è infatti stato ceduto a titolo definitivo allo Stade de Reims per cinque milioni. L’ex Salisburgo era già andato via dalla Capitale a gennaio in prestito al Nizza che poi non lo ha riscattato. Tra i compagni di squadra Bobby Adekanye ha voluto mandare un messaggio all’ormai ex biancoceleste: “Buona fortuna fratello, mi mancherai, ti voglio bene”.

Lazio - Sassuolo, l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

INFERMERIA - Lazio, Inzaghi fa la conta: il punto sugli infortunati

Torna alla home page