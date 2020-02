Lazio, Agostinelli: "A Parma importante vincere in ottica Inter..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli per parlare dei prossimi impegni della Lazio: "Il livello di difficoltà a volte è solo mentale. Il fatto che ci saranno tantissimi laziali ti fa rendere conto del momento. Il pareggio con il Verona non compromette nulla, a volte ci sono anche gli avversari. Si poteva anche perdere, ci sta prendere un punto. Il Parma ha tanti giocatori importantissimi fuori, questo è un gran vantaggio. Io credo che la Lazio possa andare a vincere a Parma, sarebbe importante per arrivare allo scontro con l'Inter in maniera ottimale. Ora c'è da difendere la Champions League".