Lazio, Agostinelli: "Contro il Brescia senza presunzione, serve la testa"

Brescia - Lazio aprirà il 2020 biancoceleste, i biancocelesti sono pronti a tornare in campo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Se mancano Leiva e Luis Alberto dovranno esserci sia Cataldi che Immobile. L'attaccante per me è più che recuperabile se ha avuto solo influenza. Con il Brescia non deve preoccupare l'assenza di due giocatori, ma come si scende in campo con la testa. Bisogna rispettare l'avversario, ovviamente senza giocare con timore. Dovrà essere la Lazio a decidere le sorti della partita, ma non pensiamo di andare lì a fare una passeggiata di salute. Deve esserci comunque la fame di vincere. La strafottenza va utilizzata con le big, con le squadre piccole non bisogna essere presuntuosi ma consapevoli della propria forza".

