Lazio, Agostinelli: "I cicli vanno chiusi se cadono le motivazioni"

Lotito e Inzaghi continuano a trattare, la panchina della Lazio è in bilico. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto anche Agostinelli: "Lotito e Inzaghi possono avere delle incomprensioni, l'importante è andare avanti mantenendo chiaro l'obiettivo. Credo che alla fine di ogni stagione vengano fuori i valori. L'anno prossimo arrivare quarti sarà molto più difficile, azzardo a dire che le milanesi saranno molto più forti. Va detto che in un club, se resta lo stesso tecnico, i giocatori possono perdere le motivazioni: i cicli vanno chiusi e cambiati quando si capisce che i tecnici, ma soprattutto i giocatori, non hanno più le stesse motivazioni. Io fossi nella società cambierei molto, il gruppo va rinfrescato a livello mentale: o cambio il tecnico o vanno via in tanti".

