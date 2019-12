Lazio, almeno due gol realizzati in 13 partite su 16: la classifica europea

Che Lazio, che partita incredibile a Cagliari. Tanta sofferenza, poi sul finale due gol incredibili che regalano la vittoria ai biancocelesti. Anche ieri l'armata di Inzaghi non ha deluso, non ha mollato un centimetro. Un dato, come riporta Lazio Page, rende l'idea della potenza offensiva biancoceleste: Immobile e compagni hanno segnato almeno 2 gol in 13 partite su 16. In Europa, per quanto riguarda questa statistica, è terzo posto. Il Liverpool è primo a quota 15, il Manchester City si piazza secondo con 14. Dietro alla Lazio, ci sono Barcellona e Leicester appaiate a 12.

