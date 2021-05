Lazio, altro record di Immobile: la compagnia è di altissimo livello

Ciro Immobile sempre più nella storia della Lazio. Con il gol realizzato al Parma, per la quarta volta l'attaccante biancoceleste chiude con almeno 20 gol in campionato: 23 nel 2016-17, 29 nel 2017-18, 36 nel 2019-20 e per ora 20 nel 2020-21. Come riporta Lazio Page, in Serie A gli altri ad aver centrato questo traguardo sono stati Beppe Signori e Silvio Piola (3 volta a testa), Hernan Crespo e Giorgio Chinaglia (1 volta). Signori ha segnato 26 gol nel 1992-93, 23 nel 1993-94, 24 nel 1995-96, Piola invece ha chiuso a 21 gol nel 1934-35, nel 1936-37 e nel 1942-43. Crespo ha vinto il titolo di capocannoniere nel 2000-01 con 26 gol, invece Chinaglia ha messo il sigillo alla storica stagione 1973-74 con 24 segnature.

