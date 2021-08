Lazio, Anastasi: "Pedro acquisto di spessore. Torreira perfetto per il centrocampo"

Esordio positivo quello della Lazio di Maurizio Sarri che nel debutto in questa nuova stagione si è imposta per 3-1 sull'Empoli grazie alle reti di Milinkovic, Lazzari e Ciro Immobile su rigore. Questa la disamina di Anastasi, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Buona la prima, la vittoria è stata importante: è arrivata in trasferta e contro una squadra che non sarà la cenerentola della Serie A. C’è una difesa da aggiustare, serve un altro difensore che possa dare il cambio a Acerbi o Luiz Felipe. Mi è piaciuto più di tutti Pedro, non per levare meriti a Milinkovic, ma lo spagnolo senza allenamento mi è sembrato già perfettamente inserito, credo sia un grandissimo acquisto. Non male anche Felipe Anderson mentre Immobile deve ancora recuperare una condizione fisica ottimale".

MERCATO - "Io chiuderei il mercato prima e farei una finestra di mercato a fine ottobre per chi ha necessità, questa cosa di farlo finire a campionato iniziato è dissennata. Cataldi per me è un titolare, chi proprio non mi convince è Akpa Akpro. Torreira è un gran bel giocatore, sarebbe perfetto per la Lazio ma solo con la cessione di Escalante, se invece l'argentino dovesse rimanere bisogna dargli fiducia. C’è una rete di una ventina di calciatori da Lukaku e Durmisi da vendere per avere un tesoretto da reinvestire sul mercato".

