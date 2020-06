Lazio, anche Armini torna a Formello: "Quanto mi sei mancato" - FT

Mentre la Lazio si sta allenando quotidianamente in vista della ripresa del campionato di Serie A, non sono ancora arrivate notizie in merito al futuro del campionato Primavera. I ragazzi di Menichini stanno proseguendo il lavoro tra le mura di casa, in compagnia delle rispettive famiglie. Non è il caso, però, di Nicolò Armini che, dando un'occhiata al suo profilo Instagram, è tornato a Formello. Il difensore e capitano delle baby aquile ha condiviso con i propri followers la felicità di tornare al centro sportivo: "Quanto mi sei mancato". Con tutta probabilità, il giovane talento verrà aggregato alla squadra di Inzaghi, come accaduto per Luca Falbo, Marco Alia e prossimamente anche Raul Moro. Prima di allenarsi con i compagni però, dovrà sottoporsi ai tamponi di rito.

