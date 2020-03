Lazio, anche Immobile aderisce alla raccolta fondi della Curva Nord

Tanti i volti noti che hanno deciso di aderire alla raccolta fondi organizzata dall Curva Nord a sostegno del reparto di rianimazione dell'ospedale di Civitavecchia. Da Romagnoli a Butinar, ma anche Briga, Corradi, Fiore, Signori, Riedle, Giannichedda, Casiraghi, Siviglia, Brocchi, Cataldi, Mauri e Pino Wilson. A questi nelle ultime ore si è aggiunto anche Ciro Immobile, che ha lasciato il suo videomessaggio: "I ragazzi della Nord Lazio stanno facendo una raccolta per l'ospedale San Paolo di Civitavecchia per comprare mascherine e autorespiratori. Mi raccomando, è molto importante, stiamoci vicino in questo momento difficile per tutti. Spero di vedervi presto".



