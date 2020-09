Lazio, anche Matri a Formello per Muriqi: visita al centro sportivo con Tare - FT

Tre attaccanti insieme questa mattina al centro sportivo di Formello. Due hanno già chiuso la loro carriera, uno è stato appena acquistato dalla Lazio. Al Training Center erano presenti il ds biancoceleste Tare, Alessandro Matri, entrato nello staff di Igli, e Vedat Muriqi, appena prelevato dal Fenerbahce. I tre hanno fatto un giro tra i campi da gioco di Formello per mostrare l'ambiente al nuovo arrivato. Concluse le visite mediche in Paideia, il centravanti kosovaro si è recato al centro sportivo della Lazio per dare uno sguardo a quella che sarà la sua seconda casa.

