Lazio, Andreas Pereira: "A lavoro per realizzare i sogni" - FT

Dopo la sosta potrà di fatto iniziare la sua avventura con la maglia della Lazio. Andreas Pereira è pronto a mostrare il suo valore sotto gli ordini di mister Inzaghi. Ieri il brasiliano era allo stadio Olimpico per vedere la sua nuova squadra nel match contro l'Inter con indosso la sua nuova magia numero 7. La voglia di fare bene è tanta come dimostra la foto postata su Instagram: "A lavoro per realizzare i sogni".

