Lazio, Anna Falchi: “Zona Cesarini? Ora c’è quella di Caicedo…” - FT

Una vittoria sofferta ed insperata, ma fondamentale per le ambizioni della Lazio in campionato. Alla Sardegna Arena i biancocelesti gettano il cuore oltre l’ostacolo e, con la voglia di non mollare mai, conquistano i tre punti e si portano a sole tre lunghezze di distanza dalla capolista della Serie A. Immancabile, tra le esultanze social di calciatori e mogli, il consueto messaggio di Anna Falchi che, per la vittoria, ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram. Nel post non ha trattenuto la gioia per il trionfo della propria squadra del cuore e si è soffermata sul gol, ancora decisivo, di Caicedo: “Troppo felice per la mia Lazio. Ormai non esiste più la zona Cesarini, c’è la zona della pantera nera Felipe Caicedo”.

