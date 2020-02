Lazio, "Aspettiamoli in campo". D'Amico ricorda quella storica rimonta al Verona

Era il 14 aprile del 1974, ormai mancavano poche partite a quel fatidico Lazio-Foggia del 12 maggio. Meno di un mese, poi i biancocelesti si sarebbero laureati campioni d'Italia per la prima volta nella loro storia. Tutto però, fu possibile grazie a un episodio. Quel Lazio-Verona di 46 anni fa divenne cruciale. La prima frazione di gioco terminò 2-1 per gli ospiti. La squadra rientrò negli spogliatoi dove trovò Maestrelli. C'era una sola cosa da fare, rientrare subito in campo e aspettare gli avversari. E così fu, con i tifosi stupiti di rivedere subito la squadra sul terreno di gioco. "Quella partita non si poteva perdere, avremmo messo a rischio lo Scudetto", ricorda Vincenzo D'Amico in un'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei. "Maestrelli ci spinse subito verso i nostri posti", prosegue. Alla Lazio bastarono pochi minuti per pareggiare i conti con Frustalupi. Nanni e Chinaglia chiusero i conti ribaltando la gara.

