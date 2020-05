Lazio, Auriemma su Immobile: "Anche i bambini sanno che è il primo della lista del Napoli"

Rimbalzano in ambiente Napoli gli entusiasmi verso Ciro Immobile, il bomber della Lazio è particolarmente ben voluto dai suoi compaesani e più volte i media campani hanno cercato di accostare il giocatore all'azzurro. L'interesse dei partenopei per Immobile non è una novità e lo sottolinea anche il giornalista Raffaele Auriemma, che in un commento sui suoi canali social scrive: "Che Immobile sia il primo della lista presentata da Gattuso per il ruolo di attaccante centrale, lo sanno anche i bambini da un paio di mesi almeno. Eppure sentendo l'enfasi di certi espertoni, pare che il fatto sia successo soltanto ieri sera". Non sarà una notizia di primo pelo, ma difficilmente questo interesse si trasformerà in qualcosa di concreto: Immobile sta costruendo qualcosa fuori dal comune con la Lazio e non vorrà di certo fermarsi adesso.

