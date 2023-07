Lazio-Auronzo, la probabile formazione scelta da Sarri per l'amichevole

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - La prima amichevole estiva. Tutto pronto per Lazio-Auronzo Calcio, fischio d'inizio programmato alle 18. Questa la probabile formazione che dovrebbe schierare Sarri per la partita di oggi pomeriggio: Provedel tra i pali; Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic in difesa; Bertini, Vecino e Luis Alberto a centrocampo, Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni nel tridente offensivo. Tutti gli altri troveranno spazio nel secondo tempo, in dubbio Marcos Antonio, a riposo da ieri pomeriggio. Stamattina tra gli assenti Crespi e Balde.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Bertini, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.