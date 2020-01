Lazio Automobilismo all'uscita dello stadio: Radu tra le macchine d'epoca - FOTO

La Lazio schiaccia la Sampdoria e conquista l'ennesima entusiasmante vittoria. L'entusiasmo cresce intorno ai biancocelesti, che non hanno intenzione di mollare il vertice della classifica. All'uscita dello stadio, tra i tifosi in festa, era presente anche la Lazio Automobilismo. Tante macchine d'epoca esposte, davanti le quali si è fermato anche Stefan Radu. Il difensore biancoceleste ha concesso ai supporter foto e abbracci, come è solito fare in ogni occasione. Un vero e proprio pilastro di questa Lazio, che con umiltà e costanza sta continuando a spingere la squadra biancoceleste verso nuovi traguardi. Ed è, inevitabilmente, nel cuore di tutti i tifosi.

