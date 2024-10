Lazio, Baroni a LSC: "Gila doveva uscire. Castellanos-Dia? Ecco perché ho scelto Taty"

Al termine della sfida tra Juventus e Lazio, vinta dai bianconeri grazie a una sfortunata rete di Mario Gila, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha così commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ho visto una Lazio con grande personalità e compattezza. Nella disavventura di essere rimasti in dieci abbiamo trovato lo spirito giusto anche nel fare una gara che a noi proprio non piace. Eravamo partiti bene nei primi 20 minuti cercando di mettere in difficoltà la Juventus ma dopo l’espulsione siamo stati costretti ad abbassarci. Siamo rimasti comunque stati compatti e ordinati trovando le soluzioni per rialzarci, sono contento e faccio i complimenti ai ragazzi. Oggi usciamo con una consapevolezza in più che quando c’è da soffrire ci siamo, questo è un aspetto importante. Possiamo crescere, la squadra può e deve farlo, intanto ci portiamo via questa prestazione di spirito e personalità, queste partite con un pizzico di fortuna potranno avere un’altra storia".

GIGOT - "Giogot? Sarebbe entrato al posto di Gila che aveva un fastidio all’adduttore, poi i crampi di Tavares mi hanno bloccato e quindi ho dovuto cambiarlo. La squadra al di là di come è arrivato il gol per me ha fatto molto bene. Nel rientrare negli spogliatoio ho visto i ragazzi addolorati e questo mi fa piacere perché la sconfitta è sempre dolorosa ma ho detto loro di alzare la testa perché la squadra oggi ha creato qualcosa che ci sarà utile per il futuro".

CASTELLANOS - "Castellanos? Quando devi fare una scelta forzata è sempre molto doloroso, Dia si è allenato solo ieri, è stato via per la Nazionale e ci serviva un giocatore che potesse lavorare anche sul pallone alzato perché saremmo stati costretti ad alzare la palla. Mi dispiace aver dovuto fare questa scelta ma anche i cambi sono stati fatti con l’intenzione di tenere giocatori di qualità che ci permettessero di tenere la palla e di allentare la loro pressione".