Lazio-Bayern Monaco, Muller e quella visione distorta: "Dovevamo vincere noi!"

In qualità di leader e punto di riferimento per il Bayern Monaco, Thomas Muller è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Lazio per commentare un esito che a detta sua non si addice con ciò che l'andamento della gara ha raccontato:

"Dal mio punto di vista, abbiamo prodotto una reazione (alla sconfitta del Leverkusen, ndr) nel primo tempo. Saremmo sicuramente dovuti passare in vantaggio. Se parliamo di una reazione non si può sempre discutere del risultato, prima di tutto stiamo dobbiamo parlare del nostro approccio. Per quanto riguarda le occasioni subite, non abbiamo lasciato passare quasi nulla, ma non abbiamo sfruttato le nostre. Abbiamo avuto tre occasioni da gol nette nel primo tempo e nel primo tempo di una trasferta di Champions League a Roma devi trasformarle. Il secondo tempo poi è stato condizionato dalle nostre insicurezze. Stasera abbiamo perso 1-0, ma per come è andata la partita per me va bene anche una sconfitta per 1-0: ci sarà il ritorno!".