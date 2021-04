Lazio - Benevento, Farris: "Vittoria di sofferenza, anche Inzaghi provato dal match"

Una vittoria importantissima e sofferta quella della Lazio sul Benevento. Tante note positive e anche alcune negative che hanno portato i biancocelesti a soffrire fino al gol di Immobile al 95esimo. Queste le parole del tecnico Massimiliano Farris al termine del match ai microfoni di Lazio Style Radio: "Prima della gara come sempre abbiamo fatto un briefing telefonico con il mister, ci augiramo che già da giovedì possa essere a Napoli. La squadra ha piacere di dedicare la vittoria al tecnico e mi ha detto di fare i complimenti alla squadra anche lui era provato dal match. Siamo stati bravi a non mollare, ci prendiamo i punti e analizzeremo quello che non ha funzionato per fare sempre meglio. La squadra ha piacere di far vedere all’allenatore che sappiamo camminare per lui che ci coordina sempre, non c’è fisiciamente ma io sento più lui che mia moglie e lui stessa cosa (ride, ndr). E’ un lavoro che portiamo avanti da cinque anni e io con Simone da sette, ai tempi della Primavera, la dedica è doversa e giusta e ci prendiamo questa vittoria tutti insieme. Le emozioni ci sono perché la squadra ha giocato un ottimo primo tempo ed è stata in controllo poi l'errore sul 4-2 ha complicato i piani a livello mentale, c'era il rischio che potessimo fare una frittata gigante, dico che non doveva succedere ma brava la squadra a non mollare e a soffrire. Non solo i gol di Immobile, ci metto dentro la sofferenza di tutti, fare pochi nomi sarebbe sbagliato è una vittoria di squadra, di sofferenza, una vittoria da Lazio. Questa sera vedrò il Napoli, è un modo in più per studiare l'avversario e poi da domani inizieremo a preparare il match".

Lazio, dominio e paura sotto il diluvio: ma è pokerissimo al Benevento

CLASSIFICA - Stop della Juve contro l'Atalanta, accorcia la Lazio

TORNA ALLA HOME