Lazio, Borja Mayoral incentiva Pedro: "Quanto giochi!". E i tifosi...

Una partita straordinaria quella giocata ieri da Pedro contro lo Sturm Graz. L'ala spagnola non ha mai smesso di correre da una parte all'altra del campo, mantenendo sempre una lucidità incredibile che lo ha portato a realizzare il gol del momentaneo 2-1. Sul proprio profilo Instagram il giocatore, postando le foto della partita, ha mostrato il suo rammarico per il risultato, ma allo stesso tempo ha caricato l'ambiente per domenica. Tra i molti commenti ricevuti, è apparso anche quello di un ex giocatore della Roma e obiettivo della Lazio: Borja Mayoral, attaccante oggi in forza al Getafe. L'ex giallorosso, che con Pedro ha giocato nella stagione 2020/2021, ha incentivato il suo amico ed ex compagno, scrivendo: "Quanto giochi!". Notato il commento, alcuni tifosi della Lazio hanno deciso di rispondere al classe 1997 invitandolo a tornare a Roma, ma stavolta nella sponda biancoceleste. L'ex Real Madrid è stato in effetti un obiettivo di Tare in passato e chissà se la ricerca di un vice Immobile per gennaio, non possa offrirgli la possibilità di fare lo stesso percorso del suo amico Pedro.