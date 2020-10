Lazio - Borussia Dortmund, Damiano 'Er Faina': "Game over all'Olimpico. Immobile? Continuate a criticarlo..."

Una vittoria di squadra, arrivata con il cuore e la determinazione di un gruppo aspramente criticato dopo la sconfitta di Genova. La Lazio batte il Borussia Dortmund in una gara che non lascia spazio a interpretazioni. Immobile, Luiz Felipe e Akpa Akpro decidono il match, mentre i tedeschi non riescono praticamente quasi mai a rendersi pericolosi. Damiano 'Er Faina' ha festeggiato sui social per ognuno dei gol siglati dai biancocelesti, dando, al termine della gara, anche un commento. La star del web ha detto la sua tramite un video pubblicato su Instagram: "Game over all'Olimpico. Non voglio sentire niente, anzi solo complimenti. Abbiamo annichilito il Borussia Dortmund. E un immenso Ciro Immobile, criticatelo e lui continuerà a fare il fenomeno".

