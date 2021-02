Lazio, Braglia: "Qualitativamente una delle rose migliori della Serie A"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul momento che sta vivendo la Lazio di mister Inzaghi: "Da un punto di vista della rosa la Lazio è scarsa numericamente, ma qualitativamente è una delle migliori nel nostro campionato. Qualche risultato non è stato brillante, hanno perso punti per ambire a qualcosa di più della Champions. L'unico momento di crisi è stato il caso mal gestito di Peruzzi. E lo spogliatoio ne ha risentito. Lotito poteva gestirla meglio, la squadra ha perso un po' di serenità che le è costata cara".

