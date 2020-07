Lazio - Brescia, Lopez: "Affrontiamo una grande, gli stimoli ci sono"

Alla vigilia di Lazio - Brescia il tecnico delle Rondinelle Diego Lopez ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: "A riposo rimane soltanto Dessena e chi è infortunato. Cistana è di nuovo in gruppo, ha fatto soltanto un allenamento".

STIMOLI - "Parlare di mancanza di stimoli non è corretto. Chi veste questa maglia deve avere stimoli e rispettare la divisa che indossa. Non abbiamo un obiettivo da raggiungere, ora sappiamo che ci sarà una grande squadra da affrontare. Dobbiamo fare una grande partita per rispetto della nostra maglia".

SCHEMA - "Bisogna finire al meglio questo campionato. Le scelte le faremo in base a chi abbiamo e per mettere nelle giuste condizioni i giocatori che ci sono. Il 4-3-1-2 piace alla società e piace a me, ma in questo momento diventa difficile attuarlo. Domani giocheremo contro una squadra forte, cercheremo di far bene".

CALCIOMERCATO LAZIO, OFFERTA PER DAVID SILVA

LAZIO - BRESCIA, LE PAROLE DEL TECNICO INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE