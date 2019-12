Lazio, Budoni: "Bravo Inzaghi a gestire il gruppo. Con la Juventus si può fare!"

La Lazio si sta rendendo protagonista di un grande campionato. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Budoni: "Con la Juventus sarà una partita importante e tanto attesa. Questo è motivo di vanto per tutti, perchè significa che a livello mediatico si comincia a parlare anche della Lazio. Secondo me la molla che ha fatto scattare qualcosa in questa squadra, è stata la consapevolezza che dopo un periodo non ottimo era necessario cambiare rotta. A livello mentale la Lazio gestisce meglio le partite, Inzaghi e il suo staff avranno lavorato molto su questo. C'è una diversa serenità nell'approccio, da parte di ogni giocatore. Con l'Udinese la differenza l'ha fatta il secondo tempo, perchè i biancocelesti hanno amministrato egregiamente il gioco. Il mister è bravo a tenere tutti sulle corde, ogni calciatore ora lotta per la causa comune. Non ci sono malumori, il gruppo è unito. C'è la partecipazione di tutti, anche della panchina. Questa è la strada da percorrere".

JUVENTUS - "La Lazio deve giocare con il sorriso sulle labbra. Questo match potrebbe dire tanto come niente. Per loro è un momento particolare, forse è quello migliore per affrontare la Juventus. Il tifoso ovviamente vuole sempre vedere la squadra al massimo, per chi gestisce le situazioni di campo è diverso. I bianconeri non hanno ancora espresso il massimo potenziale, bisogna stare con i piedi per terra perchè pur facendo una partita perfetta potrebbe non bastare: hanno dei fuoriclasse che possono risolverla in qualsiasi momento. Non è facile comunque affrontare la Lazio, perchè riesce a cambiare le posizioni in campo anche in corso di gara, i suoi interpreti sono versatili. Ci sono tante soluzioni".

