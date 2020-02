Lazio, Budoni: "Con il Verona sfida complicata, si deciderà a centrocampo"

Riccardo Budoni, portiere della Lazio dal 1978 al 1980, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua sul momento della squadra e sui prossimi impegni, a cominciare da quello di questa sera contro il Verona: “La partita con la SPAL è stata la fotocopia della partita con l’Udinese. I giocatori e mister Inzaghi hanno conquistato i tre punti portando subito a tacere i commenti post derby. Il Verona ha acquisito fiducia nei proprio mezzi, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Questa sera i biancocelesti sono attesi da una sfida complicata. Giocare ogni tre giorni è ormai una consuetudine. Questa sera sarà importante agire bene in fase di non possesso: gli scaligeri sanno essere letali. Probabilmente la partita si deciderà in mezzo al campo. In alcune gare, la squadra di Juric sviluppa gioco anche con sei calciatori sopra la linea del pallone. Stanno vivendo un momento di entusiasmo”.

STAGIONE - “La Lazio farà certamente la partita: a questo punto del campionato ottenere bottino pieno darebbe quella spinta in più per affrontare le prossime due partite con Parma ed Inter, entrambe altrettanto complicate. Questa sera ci saranno oltre 40.000 tifosi sugli spalti: questo è un grande merito della squadra e della politica societaria. I tifosi vedono l’attaccamento alla maglia ed ai colori da parte degli uomini in campo. La rosa si è resa conto che ogni elemento è importante, a lungo andare la sfida con l'Inter potrebbe risultare quella decisiva: quel confronto potrebbe rappresentare un autentico bivio”.

