Ballardini: "Lazio non all'altezza della Juve, ma l'unico impegno è un vantaggio"

L'ex tecnico della Lazio Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove si è espresso sul campionato di Serie A, in particolare sulle squadre che occupano le prime tre posizioni in classifica, Juventus, Inter e Lazio: "La Juventus è la squadra più forte del campionato, ma l'Inter è stata costruita per fare bene. Per quello che concerne la Lazio, invece, pur non avendo l'organico dei bianconeri, ha il vantaggio di potersi concentrare su unico impegno essendo stata eliminata anche dall'Europa League. Ho sempre giocato con la difesa a quattro. Lazio e Inter si schierano con il 3-5-2, sono squadre italiane, che curano molto la fase difensiva. La Juventus di Sarri ha un'altra idea di gioco, più offensiva".

