Lazio, Budoni: "Turno di Serie A importante, con il Napoli servirà la testa"

Il prossimo impegno sul calendario della Lazio si chiama Napoli. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Budoni: "La Lazio sta andando benissimo, questo turno sarà molto importante. Non bisogna pensare agli altri, la Lazio può battere il Napoli. Bisogna affrontarla con la testa, la squadra di Inzaghi deve pensare solo a se stessa. Gattuso ha portato grinta, in gara secca sono temibili, hanno qualità sicuramente superiori alla loro classifica. Vivono un'annata storta e dietro concedono molto, la Lazio dovrà sfruttare le proprie caratteristiche offensive per colpire. Sarà una partita equilibrata, giocata in uno stadio pieno e carico per i 120 anni. Temo molto l'Atalanta nella corsa Champions, è capace di arrivare fino in fondo ancora una volta”.

