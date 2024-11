Lazio - Cagliari, Dia a Dazn: "Questa squadra è fantastica. Il gol? La cosa importante è..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A pochi minuti dall'inizio della partita, Boulaye Dia ha detto la sua anche ai microfoni di Dazn: "Mi trovo dentro una squadra fantastica, che ha giocatori forti. Bene per tutti noi se vinciamo le partite, sia in casa che fuori. Bene per me e per la squadra. Quanto ti manca il gol? Questa sere giochiamo in casa, speriamo bene. Ma la cosa importante è che vinca la squadra. Poi se faccio gol o se faccio assist, oppure aiuto in altra maniera… è buono per tutti".