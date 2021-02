Lazio - Cagliari, la società carica: "Preparatevi alle grandi emozioni" - FT

Lazio - Cagliari sarà la partita che chiuderà questa 20^ giornata di Serie A. Vedendo i risultati delle dirette avversarie, la squadra di Inzaghi ha una ghiotta occasione per accorciare in classifica e rientrare nelle prime quattro. Roma e Napoli hanno perso, mentre l'Atalanta ha pareggiato rimanendo comunque ferma in graduatoria. I tre punti permetterebbero ai biancocelesti di portarsi a -2 dalla Juventus, attualmente terza. Sui social la società capitolina ha ricordato ai tifosi l'appuntamento di stasera con il Cagliari, lasciandogli un messaggio: "Preparatevi alle grandi emozioni".

