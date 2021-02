Lazio - Cagliari vale il quarto posto: la classifica di Serie A - FOTO

LAZIO-CAGLIARI, OCCASIONE D'ORO - Non si può sprecare un'occasione così. La Lazio contro il Cagliari deve solo vincere, a maggior ragione dopo i risultati delle sue concorrenti: pareggio dell'Atalanta e ko per Napoli e Roma. Solo Juventus e Inter hanno vinto, è la possibilità di volare al quarto posto a 40 punti, come i giallorossi e a -2 dalla Juve terza (che però ha una partita in meno insieme al Napoli). Questa sera i biancocelesti devono confermare di meritare i piani alti della classifica, l'occasione è ghiotta, bisogna solo vincere e infilare la sesta vittoria di fila in campionato. Inzaghi lo sa, i calciatori lo sanno, i tifosi lo vogliono.

