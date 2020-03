Lazio, Caicedo posta il video del gol al Cagliari: "Insieme ce la faremo"

LAZIO, CAICEDO SOCIAL - È vero, la salute viene prima di tutto in questo momento di emergenza a causa del Coronavirus e lo sport si mette in coda nelle priorità. Ma è innegabile che il calcio ci manca, e non solo ai tifosi, anche i giocatori sono in astinenza. Prendiamo la Lazio, la squadra ha fatto capire di voler tornare il prima possibile agli ordini di Inzaghi in campo, significherebbe ritrovare la normalità. Sui social i calciatori postano sprazzi di calcio e momenti di gioia. Lo ha fatto anche Caicedo che su Twitter ha pubblicato il video del suo gol contro il Cagliari in trasferta allo scadere e ha scritto: "Tempo e pazienza insieme ce la faremo". C'è tanta voglia di tornare a sognare.

