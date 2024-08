Lazio, Calamai: "Castellanos? Senza fare gli scienziati, è un..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di TMW per commentare parte delle sfide della prima giornata di Serie A che si concluderà oggi, con Lecce-Atalanta e Juventus-Como. Tra le squadre scese in campo nel weekend, anche la Lazio e sui bianococelesti ha dichiarato: "Dopo un'estate di contestazione e fibrillazione, comincia il campionato, al netto dell'avversaria neopromossa, ma Marco Baroni mette in mostra la lucidità e la normalità per fare in modo di mettere i giocatori al punto giusto. E così Castellanos diventa protagonista grazie al suo calcio normale, senza fare gli scienziati, e un attaccante come lui si gode fiducia e brillantezza ritrovata".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE