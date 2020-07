Lazio, Calisti: "Condizione fisica precaria. Scudetto? Mai dire mai"

I rimpianti per la sconfitta di ieri contro il Lecce aumentano in casa Lazio. Un'occasione sprecata per accorciare le distanze dalla Juventus, ma soprattutto per tenere alla larga le inseguitrici. A commentare il KO di ieri ci ha pensato l'ex biancoceleste Ernesto Calisti, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Ciò che colpisce è la condizione fisica precaria le altre squadre stanno tutte meglio. Anche sulla gestione degli infortuni occorrerebbe porsi qualche domanda ma soprattutto ripeto ha fatto la differenza la condizione fisica".

La sconfitta col Milan ha portato anche ad un crollo mentale?

"In realtà doveva accadere il contrario pensando anche al fatto che la Juve doveva giocare con i rossoneri e poi dovrà affrontare l'Atalanta. E invece ieri è stata proprio una brutta sconfitta. Immobile tra gli altri irriconoscibile".

Per lo scudetto c'è ancora qualche chance?

"Mai dire mai ma sembra quasi impossibile. Paradossalmente sarebbe stato meglio se la Juve avesse vinto così non ci sarebbero stati rimpianti...".

Ora occorre difendere il secondo posto...

"Assolutamente sì. Perderlo significherebbe macchiare una stagione che era stata fantastica"

Benevento, il ds Foggia: "Mi ispiro a Tare, lui e Paratici i migliori al mondo"

Lazio, Budoni: "Con il Lecce tanti errori. Inzaghi dovrà ridare stimoli alla squadra"

TORNA ALLA HOME PAGE