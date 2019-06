Lazio, Canigiani: "Il tour della Coppa prosegue. Le maglie? Manca poco"

Stagione terminata ma gli appuntamenti che riguardano la Lazio non sono ancora finiti. Per parlarne ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: "La Coppa Italia continuerà il suo tour. Tornerà anche al Lazio Style di Valmontone oltre che nei Macron Store. Continuerà anche l’iniziativa del Lazio Museum con le maglie più vincenti della storia biancoceleste. La storia della maglia bandiera è incredibile. È nata in un periodo difficile della storia biancoceleste, andare a “riposo” con un trofeo è il giusto premio". Poi conclude: "Prossimi appuntamenti? Siamo in attesa di poter lanciare la campagna abbonamenti, dobbiamo risolvere alcune problematiche. Poi nei primi di luglio presenteremo la prima maglia, infine si partirà per il ritiro. La coccarda della Coppa Italia sarà una cosa in più sulla maglia. I tifosi saranno felici di trovarla sulle nuove maglie".

