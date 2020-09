Lazio, Canovi: "Muriqi grande giocatore. Mustafi? Guadagna troppo"

La Lazio continua a muoversi sul mercato.Il primo obiettivo rimane un difensore ma ciò non esclude colpi in altre zone del campo. A parlare del calciomercato biancoceleste ci ha pensato Simone Canovi ai microfoni di Radiosei: "La Lazio ha Acquistato Muriqi. Per chi non lo conosce è un gran giocatore. Ha caratteristiche diverse rispetto a chi oggi gioca in questa squadra. Può fare l'attaccante centrale e sfruttare i movimenti di Immobile. È un innesto importante e la Lazio ha superato la concorrenza di club molto blasonati ".

VOTO AL MERCATO - "Sicuramente più che sufficiente. In attacco ad esempio, anche con l'eventuale partenza di Caicedo, meglio adesso che nella scorsa stagione".

DIFENSORE - "Serve un giocatore per alimentare le alternative, anche in virtù dei tanti impegni. Mustafi? Guadagna troppo. È dura".

