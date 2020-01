Lazio, Cardone: "Si lavora con Pastorello per l'arrivo di Giroud"

Le ultime ore di mercato potrebbero regalare sorprese. In casa Lazio sta circolando un nome non da poco: Giroud. Ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone, firma de La Repubblica, ha parlato della possibile operazione: “La Lazio ha chiesto e trattato in segreto Giroud nelle ultime settimane. Il Chelsea è disposto a darlo solo in caso di arrivo di un altro attaccante. L'ingaggio? La Lazio offrirebbe 6 mesi, più 2 anni di contratto. Quindi gli oltre 5 milioni sarebbero spalmati. Il francese ha preso in considerazione l'offerta. L'affare però è molto, ma molto difficile. Piano B? Tare sta andando a Milano, spero che ci sia, ma la Lazio ha puntato dritto su Giroud. Stanno lavorando con Pastorello per trattare il suo arrivo”.

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

LAZIO, TARE A MILANO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE