Lazio, carenza di doppiette: è il peggior dato dal 2013/2014

L'attacco della Lazio, nella stagione trascorsa, non è stato esplosivo come in passato. Immobile, nonostante il costante sacrificio mostrato sul campo, non ha ottenuto i numeri da capogiro raggiunti in altre annate. Correa è stata l'arma in più, Caicedo ha dimostrato tutto il suo valore nella seconda parte di stagione. Però, come riporta Lazio Page, c'è un dato che salta subito agli occhi: solo quattro doppiette messe a segno in questo campionato. Immobile ne ha siglate due, contro Genoa e Spal, Luis Alberto una contro il Parma e Caicedo una contro la Sampdoria. Questo è il peggior dato dal 2013/2014, in cui se ne registrarono solamente due. Durante l'era Lotito, il record lo detiene Immobile con 14. Poi c'è Klose con 8, Rocchi con 6 e Zarate con 4.

