Lazio, Carolina Morace ricorda Paola Pigni: "Hai corso troppo veloce..." - FOTO

Il mondo dello sport nella giornata di ieri ha perso Paola Pigni ricordata per aver vinto la medaglia di bronzo ai Giochi olimpici del '72 a Monaco nei 1500. Una scomparsa arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che la Pigni proprio la mattina aveva partecipato alla cerimonia per la Festa dell'Educazione alimentare insieme a Sergio Mattarella. Anche la coach della Lazio Women Carolina Morace ha voluto ricordarla con un post: "Ciao Paola, hai corso veloce, troppo veloce anche per andare lassù".

Ciao Paola, hai corso veloce, troppo veloce anche per andare lassù. pic.twitter.com/zH28Etfeab — Carolina Morace (@CarolinaMorace) June 12, 2021

